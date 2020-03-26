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Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.

26.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:32
Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı
Kütahya 'nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Simav Belediye Başkanlığı'nın sosyal projeleri arasında yer alan 'Alo Vefa Hattı' ile 65 yaş üzeri bakıma muhtaç ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, hizmet evine kadar götürülüyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü hizmeti için seferber olduklarını belirtti. Başkan Biçer, "İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleriyle ilgili genelgesi gereğince, 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Belediyemizde kurulan vefa sosyal destek hizmeti masasındaki 0 274 513 70 06 numaralı telefonlarla ve 0 543 2764343 numaralı WhatsApp hattına yaptıkları talepler kayda alınarak görevli personellerimize bildiriliyor. Kısa sürede ihtiyaç sahibiyle irtibata geçen ekiplerimiz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, Simav'da yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla aile fertlerinin zorunlu bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bizler vatandaşlarımız için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz, onların da evlerinde kalmalarını bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

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