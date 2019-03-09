Simav'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya
'nın Simav
ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kütahya
'nın Simav
ilçesine bağlı Bahtıllı
köyünde, kepçe operatörü Tuncay Türken (42), tartıştığı Veysel T. (45) tarafından bıçakla yaralandı. İki çocuk babası Türken 112 Acil Yardım ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma
tarafından yakalanan şüpheli Veysel T. Simav Adliyesi'ne getirildi.
Türken'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp
Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA