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Simav'da buğday çeşit denemeleri

Kütahya'nın Simav ilçesindeki değişik iki arazide, 9 değişik buğday ile yapılan deneme ekimlerinin sonuçlandığı bildirildi.

23.07.2019 10:54 Simav'da buğday çeşit denemeleri
Kütahya'nın Simav ilçesindeki değişik iki arazide, 9 değişik buğday ile yapılan deneme ekimlerinin sonuçlandığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deneme ekimlerinin sonuçlarıyla ilgili, çiftçilere yönelik tavsiyelerin hazırlandığı belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir " Buğday çeşit denemelerimizi ve kontrollerimizi tamamladık. 2 köydeki arazilerde toplam 9 çeşit buğday ile yaptığımız denemeler sonuçlandı. Buğdaylarının ekiminden itibaren aylarca süren kontrol ve takiplerimizi sonuçlandırarak raporlarını hazırladık. Buğdayların biçimlerini ve ölçümlerini yaptırdık, alınan sonuçlara göre çiftçilerimize yönelik tavsiyelerimiz olacak. Buğday deneme ekimlerimizle ilgili çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

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