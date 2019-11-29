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Simav'da ceviz fidanı dikimi yaygınlaşıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 10 yıl içerisinde ceviz üretiminin atış gösterdiği ve ceviz fidanı dikiminin yaygınlaştığı belirtildi.

29.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:44Simav'da ceviz fidanı dikimi yaygınlaşıyor
'nın ilçesinde, 10 yıl içerisinde ceviz üretiminin atış gösterdiği ve ceviz fidanı dikiminin yaygınlaştığı belirtildi. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile üretimi yaygınlaştırılan ceviz rekoltesinin Simav'da 2 bin tondan 3 bin tona yükseldiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "İlçemizde 10 yıl önce 112 bin adet meyve veren ceviz ağacı sayısı, koordineli çalışmalarımız sonucu 182 bin adet olmuştur. En az 5 dekarlık tarlada ceviz üretimi yapacak çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalı ücretsiz ceviz fidanı ve destekleme sağlanmaktadır. İlçemizde ceviz üretiminin artış göstermesi, çiftçilerimiz ekonomik olarak rahatlattı. Kabuklu cevizin kilosu pazarda, 20 ile 25 TL olarak satılmaktadır. Ceviz üretiminde bu yıl, 3 bin tonluk rekolteye ulaştık" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

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