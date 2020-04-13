Simav'da esnaf ve vatandaşa ücretsiz dezenfektan ile maske verildi
Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, pazar yerindeki esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara el sabunu, dezenfektan, ıslak mendil ve maske dağıtıldı.
13.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:04
Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kobid-19) tedbirleri kapsamında halkın sağlığının korunması için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.
Beldede dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirten Güner, şunları kaydetti:
"Belediye olarak özellikle halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde önlemler alıyoruz. Beldenin çeşitli yerlerine dezenfekte kitleri yerleştirdik. Koronavirüsle mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Pazar yerlerinde esnafların açtığı tezgahların arasına en az 3 metre mesafe uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz olarak el sabunu, dezenfektan, ıslak mendil ve maske dağıttık."
Güner, beldede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerinin ise belediye ekipleri tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA