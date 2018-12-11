Simav'da Filenin Şampiyonları Belli Oldu

11 Aralık 2018 Salı 10:34



11 Aralık 2018 Salı 10:34

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan okul sporları yıldız erkekler ve yıldız kızlar voleybol eleme müsabakaları sona erdi. İlçe kapalı spor salonunda, 11 takım ve 130 sporcunun katıldığı eleme müsabakalarında, Osmanbey Ortaokulu kız ve erkek takımları birinciliği aldı.Yıldız kızlarda Pazarlar Sofular Ortaokulu 2'inci, Simav Beyce Ortaokulu 3'üncü olurken, yıldız erkeklerde Simav Çitgöl Ortaokulu 2'inci, Simav Esenevler İMKB Ortaokulu 3'üncü oldu.Simav Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz, sporcu öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti. Kaygusuz, " Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Müdüroğlu, Öğretmen Özgür Uslu ile Antrenör Çetin Aysu hocalarımızın hazırladıkları voleybolcu öğrencilerimizin, ilçemizi, ilimizi ve bölgemizi en iyi bir şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA