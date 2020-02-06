Haberler » Güncel » Simav'da fırtına çatı uçurdu, bacaları yıktı - Haber

Simav'da fırtına çatı uçurdu, bacaları yıktı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, 2 fırının bacası yıkıldı, ağaç ve telefon direkleri devrildi.

06.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:53Simav'da fırtına çatı uçurdu, bacaları yıktı

KÜTAHYA'nın ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, 2 fırının bacası yıkıldı, ağaç ve telefon direkleri devrildi.

Simav'da dün sabah saatlerinde şiddetli yağmurla birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki Kuşu beldesinin bazı mahallelerinde ağaçlar ve telefon direkleri devrilirken, iki fırının da bacaları yıkıldı. Dere Mahallesi'ndeki 7 kişinin yaşadığı, 75 yaşındaki Mustafa Akarsu'ya ait 2 katlı bir evin çatısı, sokağa uçtu. Olayda, can kaybı yaşanmadı.Ev sahibi Mustafa Akarsu, "Dün ikindi vakti namaz kılıyordum. Bir çatırtı koptu. Fırtına büyük bir uğultu ile geldi. Bir duman çıktı. Gözlerimi açtığımda 2 katlı binanın çatışının sokağa düştüğünü gördüm. Evde 7 kişiydik" dedi.



Sabah, Simav, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 17:49:03