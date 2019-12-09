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Simav'da görme engelli öğrenci 4 yıldır okul birincisi

Kütahya'nın Simav ilçesinde görme engelli bir öğrenci 4 yıldır okul birinciliğini kimseye kaptırmıyor.

09.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:26Simav'da görme engelli öğrenci 4 yıldır okul birincisi
'nın ilçesinde görme engelli bir öğrenci 4 yıldır okul birinciliğini kimseye kaptırmıyor.
Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde öğrenim gören Betül Ağır (17), derslerde gösterdiği başarısıyla 4 yıldır okul birinciliğini sürdürüyor.
Ağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı olmasında öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.
Hedefinin hukuk fakültesini kazanmak olduğunu belirten Ağır, şöyle konuştu:
"Bu yıl mezun olduktan sonra üniversite sınavına katılarak hukuk fakültesini kazanmayı ve avukat olup ceza davalarını takip etmek istiyorum. Bugünlere ailem başta olmak üzere hocalarım ve arkadaşlarımın desteğiyle geldim. Onlar benim başarı azmimi artırdılar. Engelli oldukları için kendilerini hayattan soyutlayan insanlar, hiçbir şekilde kendilerini topluma kabul ettiremezler. Ben bunu bizzat yaşadığım için biliyorum. Başta ailem, daha sonra öğretmenlerim çevrem ve arkadaşlarımın desteğiyle kendimi topluma kabul ettirmiş durumdayım."
Okul Müdürü Hüseyin Çapar da doğuştan görme engelli Betül Ağır ile gurur duyduğunu ifade etti.

Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: AA

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