Simav'da 'Güven ve Huzur' Uygulaması

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:16



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:16

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven ve Huzur-8' asayiş uygulaması kapsamında, Simav'da çok sayıdaki noktada denetimler yapıldı.Kütahya'nın Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan koordinesinde yapılan uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller katıldı. Uygulama ile, güven ve huzur ortamının devamı ve suç işleyebileceği belirlenen kişilerin tespit edilmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı. Uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri, genel arama, evrak kontrolleri, emniyet kemeri, telefonla konuşma, silah, bıçak, uyuşturucu madde araması uygulamaları gerçekleştirildi. Araç aramalarında piyasaya sürülmek üzere barkotsuz olarak hazırlanmış 60 şişe kaçak rakı ele geçirildiği bildirildi.Simav Yeşilköy kavşağında yapılan güven ve huzur uygulamasına giren İsmail Demiröz, "Uygulamalar çok güzel, arabada silah taşıyanların yakalanması için güzel bir uygulama. Araçlarda taşınması yasak olan şeylerin tespit edilmesi bakımından çok güzel bir uygulama" dedi.Denetimlerde araçları kontrol edilen Muharrem Bozkurt "Bu tür uygulamaların her zaman yapılamasını isteriz, en azından her kötü şeyin önüne geçiliyor. Uygulamaların yapılmasından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.Polis memurları tarafından emniyet kemerlerinin polisi görünce değil, kendi güvenliğiniz için takın uyarılarında bulunuldu.Araç ve evrak kontrolü yapılan araç sürücüsü Hasan Hüseyin Deregözü, "Kendi açımdan, yola çıkmadan önce arabanın eksiklerini gidermeye çalıştım, Evrak açısından da tüm işlemlerimi yaptım ve bu şekilde yola çıktım. Bunları mutlaka yapmak gerekir, kış şartları geliyor, sağlığımız ve güvenliğimiz için, rahat ve huzurlu bir seyahat yapılabilmesi için olması gereken şeyler diye düşünüyorum " dedi. Kontrollerden sonra yola devam eden Deregözü " Simav girişinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen " Türkiye Güven ve Huzur-8" asayiş kapsamında yapılan uygulamaya denk geldik, katıldık. Gayet düzgün ve güzel bir şekilde evrak ve araç kontrolleri yapıldı, güzel bir diyalog şeklinde geçti ve yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Simav'da yapılan 'Güven ve Huzur-8' asayiş uygulamasında 93 aracın kontrol edildiği, 7 araca toplam bin 480 TL trafik cezası kesildiği, 19 iş yerinde toplam 470 kişiye GBT yapıldığı bildirildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA