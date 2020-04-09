Simav'da 'İhtiyacı olan alsın' standı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından kurulan 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' standı, pazar esnafı ve hayırsever vatandaşlar tarafından meyve ve sebzelerle dolduruldu.
09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, duyarlı pazar esnafı ile hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve desteği sağlandığını ifade etti. Biçer " İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gidip alabileceği ' İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' standını hazırladık. Belediye ekiplerimizin kontrolünde, pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla, sosyal bir projeyi daha hayata geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA