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Simav'da ikinci köy de karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Yeşildere köyünün ardından pozitif vaka görülen Çakırlar köyü de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

08.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:00
Simav'da ikinci köy de karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Yeşildere köyünün ardından pozitif vaka görülen Çakırlar köyü de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünün karantina altına alındığı ifade edildi. Yaşanan salgını önlemek amacıyla karantina kararı alındığı belirtilerek, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar Köyü bugün 8 Nisan 2020 itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Simav'a bağlı Yeşildere Köyü de 29 Mart'ta karantina altına alınmıştı. Böylelikle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı iki oldu" denildi. Karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Yeşildere, Kütahya, Simav, Güncel
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