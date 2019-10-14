Haberler » Spor » Simav'da kamp

Simav'da kamp

Türkiye'nin farklı illerinden 75 üniversite öğrencisi Simav'da kamp yaptı.

14.10.2019 10:14Simav'da kamp
Türkiye'nin farklı illerinden 75 üniversite öğrencisi Simav'da kamp yaptı.

Simav'a 35 kilometre uzaklıkta, bin 70 rakımlı Kiçir köyü yaylasında gerçekleştirilen kampın, ev sahipliğini Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan ve Kiçirliler yaptı. İki günlük çadır kampında, doğa yürüyüşleri, gece kamp ateşi etrafında çay sohbetleri, göl kenarında piknik ve amatör balıkçılık ile fotoğraf çekimi etkinlikleri yapıldı.

Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, "Tarihi ve turistik alanları, kaplıca ve yaylalarıyla ünlü ilçemizde, üniversiteli gençlerimizi hafta sonunda misafir ettik. Üniversite gençlerimizi, serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde değerlendirmeleri için Simav'a bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye, Simav, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:20 Çorlu Belediyesi 2. Lig'e galibiyetle başladı
12:24 Yeni transfer Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti
12:18 Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
12:19 Kepez'de galibiyet sevinci
12:24 İbrahim çolak'ın ödülü annesi ve babasına
12:17 Basketbol Aday Hakem Kursu'na son başvuru bugün
12:22 Euro 2020 elemeleri'nde yarın türkiye'de top koşturan 8 oyuncu sahaya çıkıyor
14.10.2019 12:29:36