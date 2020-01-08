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Simav'da kar yağışı çiftçileri sevindirdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde kar yağışı, çiftçileri memnun etti.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:52Simav'da kar yağışı çiftçileri sevindirdi
'nın ilçesinde kar yağışı, çiftçileri memnun etti.
Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın, kuraklık riskini ortadan kaldırdığını söyledi.
İlçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 50-60 santimetreye ulaşan kar kalınlığının tarım alanlarına büyük yarar sağladığını belirten Bütüner, şöyle konuştu:
"Kütahya'nın verimli topraklarıyla ünlü Simav Ovası'nda yaklaşık 198 bin dekarlık alanda buğday ve arpa gibi hububat ekimi yapan çiftçilerimiz, geçen yıl yeterli yağmur yağmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşıyordu. Ektikleri ürünlerin kurumaması için artezyen kuyular açmaya başlayan çiftçilerimiz 2020 yılının ilk haftasında yağan kar ile büyük sevinç yaşadı."

Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: AA

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