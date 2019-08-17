Haberler» 3. Sayfa» Haber

Simav'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

17.08.2019 21:57 Simav'da motosiklet kazası: 1 ölü
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşu beldesi Kovaldere mevkiindeki tarlasına giderken kullandığı sepetli motosikletin kontrolünü kaybeden Ahmet Şahin (76) kaza yaptı. Motosikletin devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan Şahin, olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım Ekiplerince Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğu bulunmayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Motosiklet, Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:57   Edremit'te kaza: 2 yaralı
21:57   Simav'da motosiklet kazası: 1 ölü
21:56   İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
21:42   Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
21:40   Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu
21:16   Ağaç tünelde fotoğraf isteği ölüm getirdi
20:54   Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü