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Simav'da 'Önce Yaya' çizgi çalışması

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile, şehrin bir çok bölgesindeki cadde ve ana yollarda "Önce Yaya" yazılı çizgi çalışması yapıldı.

10.09.2019 09:58 Simav'da 'Önce Yaya' çizgi çalışması
Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile, şehrin bir çok bölgesindeki cadde ve ana yollarda "Önce Yaya" yazılı çizgi çalışması yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Öğrencilerin ve halkın güvenli geçişleri için, okul çevreleri başta olmak üzere, şehrin birçok yerinde yaya geçidi çizgi çalışmalarının gerçekleştirdiklerini belirtti. Biçer "Vatandaşlarımızın trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da önce yaya çizgi çalışmaları yapılacak" dedi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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