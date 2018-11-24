Simav'da ' Peygamberimiz ve Gençlik ' Konferansı

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:21



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:21

Simav İlçe Müftülüğü ile Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ' Peygamberimiz ve Gençlik ' konulu konferansa, Diyanet Denizli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar konuşmacı olarak katıldı.Belediye Yeni Düğün Salonunda düzenlenen konferansa, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan,Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Belde Belediye Başkanları, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yeni Cami İmam Hatibi İbrahim Değmen'in Kur'an- Kerim tilaveti ve Müftülük korosunun ilahileri ile başlayan konferansın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Aydın yaptı. Aydın, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla ilçe genelinde yapılan etkinlikleri anlatarak, katılımcılara teşekkür etti.Program, Diyanet Denizli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar'ın 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferansıyla devam etti. Acar " Bilgilerimizi Kur'an ve sünnetin ışığında güncelleştirip iyileştirmeye gayret etmeliyiz. Gençlere doğru dini anlatmakla görevli bizler, Peygamberimizin örnek yaşantısını gençlere anlatmalıyız. Görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız" dedi.Konferans, hediye takdimleri ile gül ve kitap dağıtımlarıyla sona erdi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA