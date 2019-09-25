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Simav'da 'Silajlık mısır' üreticinin yüzünü güldürüyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde deneme ekimi yapılan 'Silajlık mısır' üretiminden olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

25.09.2019 10:36Simav'da 'Silajlık mısır' üreticinin yüzünü güldürüyor
Kütahya'nın Simav ilçesinde deneme ekimi yapılan 'Silajlık mısır' üretiminden olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Simav ilçesinde, Sakarya Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen mısır çeşitlerinin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ekiminin yaptırıldığı, düzenli takiplerin sonunda olumlu sonuçların alındığı ifade edildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, "Sakarya'da araştırma enstitümüzün ürettiği mısır tohumu çeşitleriyle Yeşilova ve Demirciköy'de silajlık mısır deneme ekimi yaptırdık. Müdürlüğümüz personeli tarafından düzenli kontroller yapılarak, hasatta olumlu sonuçlarla karşılaştık. Sonuçtan memnun olan çiftçilerimizin yüzünün gülmesi de tüm yorgunluğumuzu aldı. 6 bin ile 8 bin kilogram arasında olan verim ise, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Sakarya, Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

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