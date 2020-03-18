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Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl ve Naşa beldesindeki hamamlar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

18.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:15
Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl ve Naşa beldesindeki hamamlar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

'Termal turizm cenneti' olarak bilinen Simav'da, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Eynal Kaplıcaları'ndaki 2 hamam, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda geçici süreyle kapatıldı. Aynı zamanda Çitgöl ile Naşa beldelerindeki şifalı sularıyla büyük ilgi gören 2 hamam da kapatıldı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl ve Naşa beldelerindeki şifalı suları ile bilinen hamamların İçişleri Bakanlığı'nın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirtip, vatandaşlara gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Eynal Kaplıcaları, Çitgöl, Simav, Güncel

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