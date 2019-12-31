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Simav'da üniversite öğrencilerinden "insansız tank" projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıfından üç öğrenci, yapay zeka ile görüntü işlemeli, uzaktan kumandalı, lazer ateşleyicili "insansız tank" projesi geliştirdi.

31.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:08 Simav'da üniversite öğrencilerinden
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıfından üç öğrenci, yapay zeka ile görüntü işlemeli, uzaktan kumandalı, lazer ateşleyicili "insansız tank" projesi geliştirdi.
Projenin danışmanlığını yürüten Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Güntürk, herhangi bir saldırıda askerlerin şehit olmasını önlemek için uzaktan kumandalı yapay zeka ile çalışan tasarım için öğrencileri tebrik etti.
Çalışmada görev alan öğrencilerden Turan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi 4 ayda tamamlandıklarını bildirdi.
Yaptıkları insansız tank prototipini başarılı bir şekilde çalıştırdıklarını belirten Erdoğan, "İnsansız tank projesinde uzaktan kumanda ile lazer silahı kullandık. Bu tank, düşman olarak belirlediğimiz hedeflere ateş ediyor, dost belirlediğimiz hedeflere ise ateş etmiyor. Bu projedeki amacımız, Türk Silahlı Kuvvetlerine bunun daha gelişmiş olanını kazandırarak askeri zayiatları önlemektir." ifadelerini kullandı.
Samet Çiçek de tankı üç boyutlu yazıcıdan çıkardıklarını, teknolojik araştırmalar sonunda hedef vurabilmesi için ise uzaktan kumandalı lazer kullandıklarını aktardı.
Gökhan Süner ise hazırladıkları insansız tank aracında kameranın özelliğine göre görüş açısı doğrultusunda atış yapabildiğini, kullanılan kameranın görüş mesafesinin uzaklığına göre atış yapabileceğini ifade etti.

Kütahya, Simav, Teknoloji

Kaynak: AA

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