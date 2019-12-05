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Simav'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, satışa hazır 1 kilo 665 gram esrar ile birlikte Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

05.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47Simav'da uyuşturucu operasyonu
Kütahya'nın ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, satışa hazır 1 kilo 665 gram esrar ile birlikte Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.A. (47) ile birlikte, 2 şahsın daha takip sonucu yakalandığını, şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını ifade etti.

Ayhan, "Ekiplerimiz tarafından yapılan operasyonda esrar satışı yapan iki şahsın yakalanmasıyla başlayan operasyonun devamında, ilçemize esrar girişi ve satışını yapan ve öğrencileri satıcı olarak kullanmaya çalıştığı tespit edilen S.A. (47) ekiplerimizin başarılı operasyonu sonucu satışa hazır durumda 1 kilo 665 gram esrar maddesi ile birlikte 04 Aralık 2019 tarihinde ele geçirilmiştir. Esrar maddesinin yanı sıra, kendi tarlasına ekilmek üzere hazırladığı 240 gram Hint keneviri tohumu ile birlikte yakalanıp, çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu maddeleri ektiği, satışını yaptığı ve öğrencilere sattırmaya çalıştığı tespit edilen S.A. isimli şahıs tutuklanarak Uşak Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin, kullanılmasının önlenmesi ve özellikle öğrencilere yönelik satışın önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - KÜTAHYA

Uyuşturucu Ticareti, Simav, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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