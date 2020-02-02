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Simav'da uyuşturucu operasyonu tutuklama

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, satışa hazır 6 gram skunk ve 38 adet extacy hap ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

02.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:51Simav'da uyuşturucu operasyonu tutuklama
'nın ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, satışa hazır 6 gram skunk ve 38 adet extacy hap ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Simav ilçesine, M.A.S. şahıs tarafından İzmir'den getirdiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satacağı bilgisi üzerine, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile düzenlenen ortak operasyonda M.A.S. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 7 adet ayrı kağıda sarılmış parçalar halinde ve satışa hazır durumda 2 parça toplamda 6 gram skunk, 5 adet ayrı pakette toplam 38 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.S. adlı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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