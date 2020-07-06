Simav'da yağmur, dolu ve fırtına seraları vurdu

Simav'da yağmur, dolu ve fırtına seraları vurduKÜTAHYA'nın Simav ilçesinde dün ikindi vakti 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmur, dolu ve fırtına hayatı felç etti.

06.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:38
Simav'da yağmur, dolu ve fırtına seraları vurdu
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde dün ikindi vakti 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmur, dolu ve fırtına hayatı felç etti. Eynal ve Çitgöl Kaplıcaları bölgesinde etkili olan aşırı yağış ile misket büyüklüğündeki dolu taneleri ve ardından etkisini artıran fırtına jeotermalli seralarda büyük zarara yol açtı. Seraların naylonları yırtılırken içerisinde hasat edilmeye hazır haldeki domateslerde yerlere dökülerek telef oldu.
Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl Kaplıcalarında etkili olan aşırı yağış ve dolu, piknikçileri hazırlıksız yakaladı, onlara da zor anlar yaşattı. Eynal Kaplıcaları'nda elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Kaplıca bölgesindeki 180 apart ve umumi hamamlara bir süre elektrik verilemedi. Bölgedeki trafik lambaları da çalışmadı. İkindi vakti şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini misket büyüklüğündeki doluya bıraktı. Fırtına ile birlikte yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı ve fırtına Eynal Kaplıcaları bölgesinde 15, Çitgöl Kaplıcaları bölgesinde yaklaşık 5 dekarlık sera alanına zarar verdi. Seraların çatıları uçtu, naylonları yırtıldı, domatesler yerlere döküldü.
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, seralardaki zararın yaklaşık 50 bin TL olduğunu bildirdi. Simav’da yağmur, dolu ve fırtına seraları vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Eynal Kaplıcaları, Çitgöl, Simav, Güncel, Haber
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