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Simav'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü, Hükümet meydanında yapılan çelenk sunma töreni ile kutlandı.

07.09.2019 11:15 Simav'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü, Hükümet meydanında yapılan çelenk sunma töreni ile kutlandı. 1-7 Eylül tarihleri arasını kapsayan ' Zabıta Haftası' nedeni ile Belediyede düzenlenen törene, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı.

Simav Belediye Başkanı Biçer, zabıtanın günün 24 saati görev yaptığını ve belediyenin tüzel kişiliğinin devamını sağladığını belirtti. Biçer, " Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, zabıta personelimiz ile bir araya geldik. Gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hükümet, Kütahya, Zabıta, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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