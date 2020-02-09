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Simav'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlar için bir hafta önce başlattıkları kampanyada toplanan paraların AFAD'ın hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

09.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:56Simav'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
Belediye Başkanı Adil Biçer, 24 Ocak'ta 'da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlar için bir hafta önce başlattıkları kampanyada toplanan paraların AFAD'ın hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Simav Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve belde belediyelerinin destekleriyle nakdi yardım kampanyası düzenlediğini söyledi.
19 Mayıs 2011'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin acılarını halen yüreğinde hisseden hemşehrilerinin birlik olup Elazığ ve halkı için seferber olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Biçer, "Depremi ve acısını en iyi bizler anlarız. Kampanyada öğrencilerimiz karne paraları ile harçlıklarını getirip belediyemize teslim etti. Yardımsever halkımız da gönlünden kopanı getirip yatırdı. Kampanyamızda 149 bin 593 lira toplandı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Malatya, Elazığ, Simav, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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