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Simav'dan İdlip'e un yardımı

Kütahya'nın Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilciliği ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile Suriye'nin İdlip şehrine 520 çuval un gönderildi.

18.10.2019 14:53Simav'dan İdlip'e un yardımı
Kütahya'nın Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilciliği ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile Suriye'nin İdlip şehrine 520 çuval un gönderildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Türk milletinin her zaman ihtiyaç sahibi olanların yanında olduğunu belirterek, un yardımı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla başlattığımız kampanya yoğun ilgi gördü. Yardım toplama faaliyetlerine gönüllü olarak katılan arkadaşlarımıza ve yardımsever Simav halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Törenin ardından, 50'er kiloluk 520 çuval (26 ton) un yüklü tır dualarla yola çıktı. - KÜTAHYA

Kütahya, İdlip, Simav, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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