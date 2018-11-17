Simav'dan Suriyeli Savaş Mağdurlarına Gıda Yardımı

Simav
ilçesinde Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından savaş mağduru Suriyelilere 1 tır un gönderildi.
Beşir Derneği Simav Temsilcisi Fahri Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin dünyanın her yerinde mağdur insanlara yardım ulaştırdığını hatırlattı.
Düzenledikleri yardım kampanyasına Simavlıların büyük ilgi gösterdiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:
"Nerede bir mahzun ve mahcup gönül var ise orada onunla olmak, acısını üzüntüsünü paylaşmak adına 2004 yılında kurulan derneğimiz bugün 256 temsilciliği ile Türkiye
'nin en yaygın insani yardım organizasyonu olmuştur. Ayrıca 58 ülkede faaliyet gösterebilme kabiliyetine sahip derneğimiz, yapmış olduğu uluslararası faaliyetlerle küresel bir dernek olduğunu ispatlamıştır. Derneğimizin bu denli büyük yapıya sahip olmasıyla en uzak noktalarda bile faaliyet göstermesine sebep olan fedakar gönüllülerimize ve bağışlarıyla bizleri destekleyen hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım tırları gönderdik. Son olarak 1 tır daha yardım gönderiyoruz."
Daha sonra, un yüklü yardım tırı, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın
'ın yaptığı duanın ardından uğurlandı.
Simav
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:37