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Simav Eynal Kaplıcaları'nda kış indirimi

Kütahya'nın Simav Eynal Kaplıcaları'nda her yıl olduğu gibi, bu yıl da kış indirimi için belediye meclisi karar aldı.

15.10.2019 10:32Simav Eynal Kaplıcaları'nda kış indirimi
Kütahya'nın Simav Eynal Kaplıcaları'nda her yıl olduğu gibi, bu yıl da kış indirimi için belediye meclisi karar aldı. 60 TL ile 120 TL arasında değişen konaklama ücretlerinin, 31 Mart 2020'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, görev sorumluluk alanında bulunan Eynal Kaplıcaları için yeni proje hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Kalay, "Konaklama ücretlerindeki yüzde 30'a varan indirimlerle büyük bir talep patlaması yaşıyoruz. Hizmet kalitesinin arttığı kaplıcamıza hem yurt içinden hem de yurt dışından müşteriler geliyor. Özellikle, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir ve Uşak'tan turla gelenlerin bir çoğu eski müşterilerimiz" dedi.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, "Ege'nin önemli bir termal turizm bölgesi olan Simav'da, şifalı termal sularımız zengin mineral içermektedir. Jeotermal enerji ile ısınan ilçemizin Eynal sera bölgesinde yetiştirilen organik ürünler de kaplıca turizmini olumlu yönde etkiliyor. Kaplıcalarımıza ilk defa gelen misafirlerimiz, bir yıl sonrasına rezervasyon yaptırıp dönüyorlar. Kaliteli hizmet için planladığımız projelerle 2020 yılına hazırlanıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Eynal Kaplıcaları, Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

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