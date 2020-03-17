Simav fasulyesi için 'Coğrafi işaret' çalışması başlatıldı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında 'Simav fasulyesi' konulu bir toplantı yapıldı.
17.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:22
Kütahya 'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında 'Simav fasulyesi' konulu bir toplantı yapıldı. Simav Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Naşa Belde Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Gölköy Muhtarı Ömer Ertem katıldı.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterimiyle, Simav'ın meşhur kuru fasulyesi hakkında genel bilgi sunumu yapıldı.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 8 bin dekar arazide yapılan fasulye üretiminden yıllık bin ton kuru fasulye üretildiğini ifade etti. Tokdemir, " Simav'ın göl arazisinde suların çekilmesi beklenerek geç ekimi yapılan Simav fasulyesinde ilaçlama işlemi yapılmıyor. Kolay pişen Simav fasulyesinin yaklaşık 500 tonu, iç ve dış piyasada alıcı buluyor. Geri kalan bölümü üreticinin kışlık ihtiyacı ve hediyelik olarak tüketiliyor. Fasulye ekimi için yapılacak teşviklerle rekoltenin yükselmesini bekliyoruz" dedi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav fasulyesini farklı kılan sırrın, lezzetinde ve kolay pişmesinde olduğunu belirtti. Kaymakam Halim " Simav'ın meşhur kuru fasulyesini, farklı köylerden alınan örneklerin tahlil edilmesi neticesinde geliştirmeyi planlıyoruz. Belirlenen nitelik ve özelliklerinden sonra alınan rapor doğrultusunda, bir yol planı hazırlayacağız. Üreticiye daha çok kazandırmanın yanında, vatandaşlarımızın daha kaliteli ürün tüketmesini amaçlıyoruz. Simav fasulyesinin coğrafi işaret yolundaki ilk toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Simav göl arazisi etrafındaki Naşa, Çitgöl, Demirciköy, Güney ve Akdağ Beldeleri, Gölköy, Boğazköy, Çaysimav, Kelemyenice köyleriyle, yüksek kesimlerdeki Kiçir ve Küplüce köylerinden alınacak kuru fasulye örneklerinin, Simav Belediyesi Başkanlığı'nın sponsorluğu ile tahlil yaptırılacağı belirtildi. - KÜTAHYA
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterimiyle, Simav'ın meşhur kuru fasulyesi hakkında genel bilgi sunumu yapıldı.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 8 bin dekar arazide yapılan fasulye üretiminden yıllık bin ton kuru fasulye üretildiğini ifade etti. Tokdemir, " Simav'ın göl arazisinde suların çekilmesi beklenerek geç ekimi yapılan Simav fasulyesinde ilaçlama işlemi yapılmıyor. Kolay pişen Simav fasulyesinin yaklaşık 500 tonu, iç ve dış piyasada alıcı buluyor. Geri kalan bölümü üreticinin kışlık ihtiyacı ve hediyelik olarak tüketiliyor. Fasulye ekimi için yapılacak teşviklerle rekoltenin yükselmesini bekliyoruz" dedi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav fasulyesini farklı kılan sırrın, lezzetinde ve kolay pişmesinde olduğunu belirtti. Kaymakam Halim " Simav'ın meşhur kuru fasulyesini, farklı köylerden alınan örneklerin tahlil edilmesi neticesinde geliştirmeyi planlıyoruz. Belirlenen nitelik ve özelliklerinden sonra alınan rapor doğrultusunda, bir yol planı hazırlayacağız. Üreticiye daha çok kazandırmanın yanında, vatandaşlarımızın daha kaliteli ürün tüketmesini amaçlıyoruz. Simav fasulyesinin coğrafi işaret yolundaki ilk toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Simav göl arazisi etrafındaki Naşa, Çitgöl, Demirciköy, Güney ve Akdağ Beldeleri, Gölköy, Boğazköy, Çaysimav, Kelemyenice köyleriyle, yüksek kesimlerdeki Kiçir ve Küplüce köylerinden alınacak kuru fasulye örneklerinin, Simav Belediyesi Başkanlığı'nın sponsorluğu ile tahlil yaptırılacağı belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türker Çağatay Halim, Simav Belediyesi, Kütahya, Simav, Ekonomi
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