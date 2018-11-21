Simav Gençlik Merkezi'nin Bininci Üyesine Ödül

Kütahya
'nın Simav
ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin hedeflediği üye sayısına ulaştığı bildirildi. 1000'inci üye olarak kayıt yaptıran Alparslan Talha Akbaş, Gençlik Merkezi sayesinde masa tenisi sporunu sevdiğini ve sporcu olarak düzenli bir öğrenci olduğunu söyledi. Masa Tenisi Antrenörü Remzi AĞAMAK " Masa tenisinde çok başarılı öğrencilerimiz var. İlçemizi temsil edebilecek sporcuları yetiştirmek için, gençlerimizle birlikte gayretli bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz
, hedefine ulaşmak isteyen gençlerimizin gönlüne dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik Merkezimiz, Alparslan Talha Akbaş'ın 1000'inci üye olarak kaydını yaparak, üye sayısındaki hedefine ulaştı. Biz de, amacını gerçekleştirmek isteyen tüm gençlerimize ulaşmaya devam ediyoruz " dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Simav
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:05