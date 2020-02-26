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"Simav Gölcük Yaylası ve Emet Tahtalı Mesire Alanı turizme kazandırılıyor"

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Gölcük Yaylası ve Emet Tahtalı Mesire Alanı'nın turizme kazandırılması için çalışma başladığını bildirdi.

26.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:38
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Yaylası ve Tahtalı Mesire Alanı'nın turizme kazandırılması için çalışma başladığını bildirdi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, köylerin acil ihtiyaçlarının yerine getirilmesi amacıyla köy ve nüfus sayısı oranına göre Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne 7,5 milyon TL kaynak aktaracaklarını ifade etti.

Bu yıl bütçede önem verdikleri 2-3 konuyu öne çıkarmaya çalıştıklarını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Bunlardan birisi turizm. Murat Dağı'na ciddi bir kaynak ayırarak bu sene itibarıyla kayak yapılabilir bir noktaya getirdik. Simav Gölcük ve Emet Yenice Köy Tahtalı Mesire alanının turizme kazandırılması için bu yıl çalışmalara başlanacak. İlimizin çok ciddi turizm bölgeleri var. Bunlardan birisi Simav Gölcük Yaylası. Buraya bu sene 8 bungalov ev yapımını üstlendik. Yine Emet Yenice Köy Tahtalı yaylasında çok güzel bir mesire yeri var. Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğiyle buraya da 8 bungalov ev yapımı için kaynak ayırdık. Çalışmalar başladı. Bunun yanında Domaniç Kocayla'ya da kaynak ayırdık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Gölcük, Simav, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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