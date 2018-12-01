Simav'ın Tahinli Pidesini İzmir'de Tanıttı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:32



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:32

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uzun yıllar Simav'da pidecilik mesleğini yapan 40 yıllık pide ustası Mustafa Koktay, (62) İzmir'de yaşayan Simavlıların isteğini kırmadı. Simav'ın meşhur tahinli pidesinin yılda bir ay, Ramazan ayında yapılmasından dolayı, özlemle arayan müşterilere özel sipariş üzerine yapılıyor.Pide ustası Koktay, tahinli pidenin yapılışını bir çok esnafın bildiğini, ancak Simav'ın tahinli pidesinin lezzet yönünden bir ayrıcalığı olduğunu belirtti. Koktay " İzmir'de yaşayan Simavlılar için hazırladığımız tahinli pideler çok kısa sürede tükeniyor. Biz tahinli pideyi Ramazan ayında yapardık, Özel siparişler sayesinde her gün tahinli pide yapıyoruz" dedi.İzmir'de yaşayan Simavlı gazeteci yazar Alaattin Gürırmak " Mustafa ustayı yalnız bırakmıyoruz. Özellikle tahinli pide yemek için, haftanın bir günü özel siparişimiz oluyor" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA