Simav Kaymakamlığından 12 köye çocuk parkı

Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından 3 yılda 12 köye çocuk parkı oyun grubu kuruldu.
Her yıl 4 çocuk parkı kurmayı planlayan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Simav'a bağlı Bahtıllı
, Başkonak, Gılmanlar, Güzelyurt
, Hisarbey
, Kalkan, Kızılcık, Yağıllar, Yağmurlar, Yeniköy
, Kestel
ve Sarıçam
köylerine çocuk parkı ve oyun grubu kuruldu. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim
, köylere hizmet götürürken, hedef kitlenin içinde çocukların da olduğunu belirtti. Halim "Her yıl 4 çocuk parkı kurmayı planladık. Son üç yıl içerisinde 12 köyümüze çocuk parkı ve oyun grubu kurduk. Çocuklar bizim geleceğimiz" dedi. - KÜTAHYA
Güncel
Kaynak: İHA