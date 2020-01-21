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Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde genç voleybolcusu Adem Barışık, milli takım kampına çağrıldı.

21.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:19Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı
'nın ilçesinde genç voleybolcusu Adem Barışık, milli takım kampına çağrıldı. Başarılı voleybol antrenörü Çetin Aysu tarafından 4 yıl önce Simav'da başlatılan voleybol alt yapı çalışmalarının, profesyonel olarak ilk meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

Voleybol Antrenörü Aysu, 3 yıl önce Osmanbey Ortaokulu öğrencisi iken voleybola başlayan Adem Barşık'ın disiplinli ve programlı çalışan bir sporcu olduğunu, çalışmalarının sonunda hak ettiği yerlere geleceğini ifade etti.

Voleybol Milli Takım hazırlık kampına seçilen sporcunun başarılarından duyduğu memnuniyeti belirten Simav Gençlik ve İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçedeki sporcuların tüm branşlarda olduğu gibi voleybolda da başarılara imza atmalarından gurur duyduklarını ifade etti. Sapmaz, "Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf Elektrik Bölümü öğrencisi genç voleybolcumuz Adem Barışık'a sürdürülebilir başarılar diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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