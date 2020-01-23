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Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli, kaç yaşında?

Zalim İstanbul dizisi ile büyük beğeni toplayan Simay Barlas hayatı merak ediliyor. Sinema Televizyon Bölümünde eğitim gördü, Paramparça dizi ile ilk kez ekranlara geldi. 21 yaşındaki genç oyuncu Simay Barlas yaşı, boyu ve sevgilisi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

23.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:18Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli, kaç yaşında?

Simay Barlas, Nebi Taşkan ile birlikteliğe başladığı öne sürülmüştü. Son dönemin başarılı isimlerinden olan oyuncu, Zalim dizisinde Damla karakteri ile ekranlara geliyor. Peki, Simay Barlas kimdir, nereli? İşte detaylar...

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Genç oyuncu, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisindeki Öykü karakteri ile elde eden Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Kanal D 'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisindeki Damla karakterini canlandırıyor. Simay Barlas, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Paramparça (Öykü) 2013

Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017

Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017

Zalim İstanbul (Damla Karaçay) 2019

Dijital Esaret (Damla-Film) 2019


İstanbul, TV, Gündem, Magazin, Güncel

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