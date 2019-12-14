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Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı

Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Tofaş'ın ardından Oyak Renault Fabrikası işçileri de ayaklandı.

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı
Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca 'ın ardından Oyak Renault Fabrikası işçileri de ayaklandı.

Türk Metal Sendikası'nın düzenlendiği eylemde Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) uzlaşmaz tutumu protesto edildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile ilgili, "Üyelerimizin beklentisini karşılayan, "Allah sendikamızdan razı olsun" diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu.

Görüşmelerden uzun süredir olumlu bir sonuç alınamadı. - BURSA

Oyak Renault, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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