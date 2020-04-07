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Şimdi moda anatomik saç kesimi

Kuaför Kadir Alkan, anatomik saç kesimi hakkında bilgi verdi.

07.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:55
Şimdi moda anatomik saç kesimi
Kuaför Kadir Alkan, anatomik saç kesimi hakkında bilgi verdi.

Kuaför Kadir Alkan, "İki üniversite mezunu bilişimci bir kuaför olarak müşterilerimin en çok memnuniyetsiz oldukları şeyin onlara özel bir saç kesimi yaptıramamaları olduğunu gördüm. Her gelen tek düze saç kesiminden şikayetçiydi. Yani kuaföre gittiklerinde bir şablona göre saçları kesiliyordu. Biz ise onlara özel bir şablon oluşturduk. Bunu da müşterilerimizin kafa kemiklerini, yüz kemiklerini hesaba katarak onlara özel bir saç tasarımı yaparak oluşturduk. İşte bu tekniğe Anatomik Saç Kesimi diyoruz. Anatomik Saç Kesimi bir saç modeli değildir. Sizin istediğiniz saç modelinin kafa ve yüz şeklinize özel olarak tasarlanmasıdır" dedi.

Amaçlarının bu tekniği kuaförlüğün adeta bir kalite belgesi haline getirmek olduğunu ifade eden Alkan, "Tek yumurta ikizi müşterilerim vardı. ve bire bir aynı giyinir aynı saçı kestirirlerdi. Bire bir saç kesmeme rağmen ikisinin de saçları uzarken modları farklı uzuyordu. Nedenini araştırdığımda tek farkın yan kafa kemiklerinin ( Parietal Kemik ) farkından olduğunu tespit ettim. Sonra kafa anatomisini araştırdım ve tüm kemikleri öğrendim sonrasında misafirlerimizin istediği modelleri bu kemiklerin şişik ya da basık olma durumlarına göre tasarlayıp yüz şekli analizi yapıp modele adapte ettim. Bu teknikten sonra müşterimle saç kesimi sonrası saçın uzama sürecinde saçlarını daha konforlu kullandıkları ve kafa şekillerinin bozulmadan saçlarının uzadığına şahitlik ettik. Sonrasında 2015 yılında bu tekniğin patentini alıp, Türkiye ve yurt dışındaki binlerce meslektaşlarıma öğretip onlara da patent vermeye başladık. Böylelikle onlar da bu tekniği en iyi şekilde uygulayıp salonlarında farklılık oluşturmaya başladılar. Artık her bilinçli müşteri ona özel bir tasarım olan Anatomik Saç Kesimini meslektaşlarımdan istemeye başladılar" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuaför, Güncel
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