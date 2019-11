Şimdi onun zamanı: Trae Young

1 Haziran 2019. Wanda Metropolitano’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur ile Liverpool’u izlemek için 63,272 kişi tribünlerdeki yerini almış durumda. Atletico Madrid’in sahası olan Metropolitano’nun loca salonunda sinema ve müzik sektöründen birçok isim sohbet hâlinde.



Salonun arka tarafında ise NBA’de çaylak sezonunu geride bırakan Trae Young ve ailesi kendilerine ayrılan koltuklarda oturuyor. Trae maçtan bir gün önce stadı gezip Atletico Madrid oyuncularının imzaladığı formayı edinmiş ve kısa bir şehir turunun ardından ertesi gün locadaki yerini almıştı.



O sıralar NBA’de ise Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasında NBA Final Serisi’nin birinci maçı geride kalıyordu. Ancak çaylak yıldız için sezon 10 Nisan’da sona ermişti ve Young, o günden itibaren basketbola kısa bir ara vermişti.



Trae’nin babası Ray Young, “Onun için çok zor bir yıldı. Ancak bu zorluğun nedeni kariyerinin en kötü şut performansını sergilemesi değildi. Bunun nedeni insanların ağır eleştirilerine maruz kalmasıydı. Elbette eleştiri gerekli bir şey ama insanların ona karşı hakaretler yağdırması, onunla dalga geçmeleri ve küçümsemeleri Trae’nin psikolojisini tamamen bozmuştu. Bu yüzden hazirana dek basketboldan uzak kalmasının iyi olacağını düşündüm.” diyor.



Oklahomalı guard için geçtiğimiz sezon tam da babasının söylediği gibi tamamlanmıştı. Her ne kadar sonlara doğru vitesi arttırıp NCAA’de kendisini özel kılan şut ritmini yakalasa da sezonun büyük kısmında hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisiydi.











Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Trae için basketbola dönme vakti gelmişti. Haziran ayını Utah Jazz’in süper yıldızı Donovan Mitchell’la pas çalışmaları yaparak ve ünlü şut teknisyeni Alex Bazell’in tedrisatı altında geçirdi.



Temmuzun ilk haftalarında ise 2019 NBA Draftı’nın yankıları Trae’e bir psikolojik darbe daha vurmuştu. Draft sırasında Boston Celtics ile Philadelphia 76’ers arasında yapılan seçim takaslarının ardından bazı yorumcular, Celtics bu draft’ın en büyük hatasını yaptı. Geçen sene Hawks’ın bu karar sonucunda harika bir yeteneği kaybettiğini ve Young gibi istikrarsız bir oyuncuyu aldığını görmüştük.” demişlerdi.



Trae için basketbol arası yine kapıda görünüyordu. Bu seferki arayı üniversiteden beri sevgilisi olan Shelby Miller’la Bahamalar’a tatile çıkarak verdi.



Shelby, Trae’ın psikolojisi hakkında şunları söylüyordu: Bahamalar’a gitmeden önce Kaliforniya’daki ESPYS’e katılmıştık. O zaman kendimle ilk kez gurur duyuyordum. Trae’nin kız arkadaşı olarak orada bulunmak inanılmazdı. Sonrasında her şeyden uzaklaşıp kendimize zaman ayırmak istedik. Onun ne kadar çalıştığını biliyorum. Bu yüzden eleştirileri kafasına taktığını da biliyorum.”



Bir haftalık tatilin ardından Temmuz’un sonlarına doğru Trae Young için sezon temposu iyiden iyiye kendisini hissettiriyordu. Steph Curry’nin bireysel antrenörü olan Brandon Payne’le bir haftalık kamp yaptıktan sonra Atlanta’daki özel turnuvalarda, uzak kaldığı maç havasını tatmıştı.



2019’un yaz aylarında genç yıldızın hem teknik hem de mental açıdan gelişimini en fazla destekleyen olay, idolü Steve Nash’le dört gün boyunca antrenman yapmasıydı. Trae, Nash’le birlikte Kaliforniya’da yaptıkları antrenmanlara dair, Şut menzilimi çok daha fazla genişlettiğimi ve pas hassasiyetimi ideal seviyeye çekebildiğimi düşünüyorum. Bunlar önemli ancak kahramanım Steve Nash’le birlikte basketbol oynamak… Dostum bu inanılmazdı.” ifadelerini kullanmıştı.



Yeni sezon öncesinde Young hakkında yine olumsuz düşünceler yer alıyordu. Ancak bazı kesimler tarafından çaylak yılındaki uyum problemini aştığı ve herkesi şaşırtacağı söyleniyordu. Peki, ne oldu?



*Tablolar Trae Young’ın 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda oynadığı ilk on altı maç üzerinden hazırlanmıştır.













Departman





2018/19 ortalamaları





2019/20 ortalamaları







Sayı

15,9

26,6





Ribaund

2,8

4,5





Asist

8

8,7





Top çalma

0,6

1,5





İsabetli şut yüzdesi

%37,5

%43,1





İsabetli üçlük yüzdesi

%19,9

%35,9











Yukarıdaki verilere ve şu ana dek oynadığı maçlardaki görüntüsüne bakacak olursak Trae Young’ın saha içinde yıldızlaştığını söyleyebiliriz.



Geçen sezona oranla büyük bir gelişim kaydetmesinin yanı sıra hücum repertuvarını çeşitlendirdiğini ve Nash’le yaptığı şut&pas antrenmanlarının sonuç verdiğini aşağıdaki tabloda görebiliyoruz.













Şut türü





Ortalamaları







Topla buluşur buluşmaz

%48,6





Hücum süresi başladıktan beş saniye sonra

%55,1





Maçın clutch anında

%47,3





Beş ila yedi dripling sonrasında

%42,2





Yakın savunmaya karşı

%50





Potaya 10 metreden veya daha uzaktan

%48













James Harden’ın ardından logo bölgesinden en yüksek isabet yüzdesiyle şut atan Trae, aynı bölgede pick&roll setini başlatıp uzun pasları atabilmesiyle rakibin savunma rotasyonunda kaymalara neden olabiliyor.











Tabii topla buluşur buluşmaz gönderdiği şutların yanı sıra bütün hücum süresi boyunca dripling yapıp pozisyonu turnikeyle bitirebilmesiyle toplu ve topsuz oyunlarda tehdit yaratıyor. İşin savunma kısmında ise geçtiğimiz sezona göre pek fazla gelişim kaydedemedi. Ancak top çalma oranını ikiye katlamasıyla parlak bir savunma geleceği vadettiğini gösterdi.



Trae için olumsuz günler şimdilik geride kalmışa benziyor. Genç yıldız her geçen gün, kolej yıllarındaki tavan seviyesini daha da yükseltip başrolde harika bir resital sunuyor. Kısacası, şimdi onun zamanı!













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

Kaynak: EuroSport.com