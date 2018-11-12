Şimdi Sıra Yollarda

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49

BozüyükBelediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan alt yapı çalışmaları bazı bölgelerde tamamlanırken, belediye ekipleri şimdi de yol yapım çalışmalarına başladı.Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde büyük çaplı alt yapı çalışmaları hızla devam ederken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de alt yapının tamamlandığı bölgelerdeki asfalt ve yol yapım çalışmalarına yoğunlaştı. Bozüyük'te diğer kurumlar tarafından sürdürülen elektrik, doğalgaz ve telefon hatlarının da yapıldığı bölgelerde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Saraycık Caddesi'nin tamamı, Abdullah Sokak ve Çarşı Mahalle'de yol yapımına başladı.Daha önceki çalışmalarda Laz Ahmet Caddesi, Şenkal Caddesi ve Nurettin Sayar Caddesi,Yaşar Doğu Caddesi, Ahmet Haşim Caddesi,Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi ve Tevfik Fikret Caddesi gibi bölgeleri tamamen yenileyen ekipler bu etapta ise planlanan program doğrultusunda ilçe genelinde geri kalan alanlardaki yolları tamamen yenileyecek. - BİLECİK