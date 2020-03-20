Şimdiye kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı ve milyon kişi başına kaç test düştü?

Covid-19 için en çok kullanılan yöntem 'PCR testi' denilen ve kişinin burnu ve boğazından alınan örneklerle yapılan test.İlk PCR testleri salgının ortaya çıktığı günden iki hafta sonra geliştirildi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği protokole alındı.

Kaynak: Euronews.com