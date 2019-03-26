Sime-Sen Üyelerinin Sorunlarına Çözüm Arıyor

Kaynak: AA

Yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) resmi kurumlarda görev yapan üyelerinin sorunlarına çözüm arıyor.SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, Konya'da katıldığı bir programda Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan sivil memurların birlikte aynı çatı altında çalıştıkları üniformalı personele verilen haklardan yararlanamadıklarını belirtti.Dursun, 926 yan ödeme kararnamesine sivil memurların da girmesini ve şartların iyileştirilmesini Cumhurbaşkanından rica ettiklerini dile getirerek, "Sivil memurların amirleriyle birlikte veya çalıştıkları iş arkadaşlarıyla birlikte zam alabilmesinin önünü açacak mektuplarımızı imza kampanyasına sunduk." dedi.TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan üniformalı personelle birlikte sivil memurların zamlarının da orantısal olarak düzenlenmesi ve mevzuata geçirilmesini isteyen Dursun, "Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan sivil memurlar 15 yıldır görevde yükselme sınavına giremiyor. Eğitim seviyesi artan memurun maaşı ve kadrosu değişmiyor. Bu kurumlarda çalışanların motivasyon kaybını önlemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.