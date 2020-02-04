Haberler » 3. Sayfa » Simenit Gölü'nde yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler

Simenit Gölü'nde yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Simenit Gölü kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

04.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:07Simenit Gölü'nde yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu
'un ilçesinde bulunan Simenit Gölü kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Terme Gölyazı Mahallesi'nde bulunan Simenit Gölü'nün sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konutların bulunmadığı noktada çıkan yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarını kısa sürede tamamlayan itfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramasını engelledi.

Yangın sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çok sayıda kaplumbağa ve kedinin telef olduğunu tespit etti.

ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:43:54