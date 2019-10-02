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Simeone'den Joao Felix sorusuna Arda Turanlı yanıt

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendikleri maçın ardından, 126 milyon euro ödenerek alınan ve bu sezonun en pahalı transferi olan Joao Felix ile ilgili sorulan soruya Arda Turan ve Diego Ribas ile örnek verdi.

02.10.2019 12:08

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün akşam oynanan maçta deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yenen Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Simeone basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atletico Madrid'in 126 milyon euro karşılığında Benfica'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Felix'in oyun mevkisini ikinci forvetten sağ kanata kaydıran Simeone, bu kararıyla ilgili soruları Arda Turan ve Diego Ribas örneklerini vererek cevapladı.

JOAN FELİS SORUSUNA ARDA TURAN VE DIEGO RIBASLI YANIT

Simeone, "Joao Felix'in bizim takıma gelene kadar ikinci forvet olarak oynamaktan çok rahat olduğuna eminim ve biz onu kanada aldık. Bu mevkide oynamak kolay değil, çünkü sadece oyunu değil takımın durumunu da kontrol etmelisin. Kanattan boşlukları doldurabilir, asist yapabilir ve oyun vizyonu ile bize fırsatlar verebilir. Onu kanatta oynatarak belki savunmada zorlanabiliriz ama bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk." diye konuştu.

Şu anda Medipol Başakşehir takımında forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan, 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid'de oynamış ve Teknik Direktör Simeone ile bir lig şampiyonluğu, bir Kral Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazanmıştı.

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Simeone'den Joao Felix sorusuna Arda Turanlı yanıt

Diego Ribas Da Cunha, Lokomotiv Moskova, Atletico Madrid, Arda Turan, Spor

YORUMLAR(4)
AZADBABA:PİYASANIN NIRVANASI Azad Abiii
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AÇIKSÖZ:alt yazıya baktım arda ismi geçmiyor ama. :!!!!!!!!!
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ZİYAA:Eski çamlar bardak oldu. . .
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RONALDO:ŞİMDİ AT ÇÖPE GİTSİN ÇAKMA MAFYA BOZUNTUSU
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