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Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti

Instagram fenomeni Simge Barankoğlu'nun, kendi hesabından cinsel içeriklerin yanı sıra çocuk istismarına yönelik görüntülerin de yer aldığı iddia edilen bir telegram grubunun reklamını yapması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddialar üzerine açıklama yapan Barankoğlu, söz konusu içeriklerin kendisinin bilgisi dışında yayınlandığını söyledi.

14.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:07

Instagram hesabında 757 bin takipçisi bulunan Simge Barankoğlu'nun, hesabının hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Barankoğlu, kişisel hesabından bir telegram grubunun reklamını yaptı. Yayınladığı reklam videosunda bahsi geçen grupta diğer fenomenlerin ifşalarının yer alacağını belirten Simge Barankoğlu, yüz binlerce takipçisini grubu takip etmeye davet etti.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR YER ALIYOR

Ancak ifşa videolarını izlemek için gruba girenler cinsel içerikli videolarla karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Grupta art arda ahlak dışı videolar ve çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer aldığı iddia edildi.

BARANKOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT

Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından söz konusu iddialara yanı veren Simge Barankoğlu, cinsel içeriklerin kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını belirterek takipçilerinden özür diledi.

Barankoğlu, grupta ahlak dışı görüntüleri yayan şahısları savcılığa vereceğini bildirdi.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Etiketler: Simge Sağın, Instagram, Magazin
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