Simge'den Olay Klip!

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge, son çıkardığı albümü "Ben Bazen" ile dijital mecrada 100 milyonun üzerinde tıklanarak dijital olarak en çok satan ve stream (dijital ortamda dinlenme)/ izlenme rakamına ulaştı.

2 ayrı Altın Plak da aldığı son albümünden "Ben Bazen" ve " Öpücem" şarkılarından sonra; "Aşkın Olayım" şarkısına da klip çeken Simge yine çok konuşulacak bir klibe imza attı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Onur Özdemir 'e ait olan "Aşkın Olayım" şarkısının klibi için Murat Joker 'in kamerasının karşısına geçen Simge 'ye Portekiz' li model Marcos Santos eşlik etti.

"Aşkın Olayım" şarkısının cüretkar sahneleri sosyal medyada büyük yankı yarattı. Simge'nin müzikal başarısının yanında güzelliğine de övgü yağdıran sevenleri, genç şarkıcıya tam destek verdi.

Kaynak: Bültenler