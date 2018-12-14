14 Aralık 2018, 08:53
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Simge Elektronik Sahabiyespor Set Vermeden Şampiyon Oldu

Simge Elektronik Sahabiyespor Set Vermeden Şampiyon Oldu

Kayseri Kulüplü Yıldız Erkeklerde şampiyon Simge Elektronik Sahabiyespor oldu.

Kayseri Kulüplü Yıldız Erkeklerde şampiyon Simge Elektronik Sahabiyespor oldu.

Yıldız Erkeklerde şampiyon olarak Simge Elektronik Sahabiyespor Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. 4 takım katıldığı ve çift devreli oynanan maçlar sonunda rakiplerine set veren bütün maçlarını 3-0'lık setlerle kazanan Simge Elektronik Sahabiyespor namağlup mutlu sona ulaştı. Simge Elektronik Sahabiye Spor, ligin son maçında Melikgazi Belediyespor'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Set vermeden namağlup tamamladı

Simge Elektronik Sahabiyespor Kulüplü Yıldız Erkeklerde oynadığı maçlarda rakiplerine set vermeden kazanarak şampiyon oldu. Oynadığı 6 maçı da set vermeden 3-0 kazanan Simge Elektronik Sahabiyespor ipi göğüsleyerek Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında aynı başarılı ile temsil etmek istiyor.

Dereceye giren takımlar şöyle;

1. Simge Elektronik Sahabiye Spor

2. Melikgazi Belediyespor

3. Develi Belediyespor

4. Erciyes Akademi Gençlikspor - KAYSERİ Kayseri,Simge Sağın
14 Aralık 2018 Cuma 08:53



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