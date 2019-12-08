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Simge, Kim, Zehra ve Haak, Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı'nda

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olan Eczacıbaşı'nda Simge Aköz, 'En İyi Libero', Yeon Koung Kim 'En İyi Smaçör', 3. olan VakıfBank'tan Isabelle Haak 'En İyi Pasör Çaprazı', Zehra Güneş ise 'En İyi Orta Oyuncu' seçildi.

08.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:38Simge, Kim, Zehra ve Haak, Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı'nda
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olan Eczacıbaşı'nda Simge Aköz, 'En İyi Libero', Yeon Koung Kim 'En İyi Smaçör', 3. olan VakıfBank'tan Isabelle Haak 'En İyi Pasör Çaprazı', Zehra Güneş ise 'En İyi Orta Oyuncu' seçildi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupa, madalyalar ve bireysel ödüller, Eczacıbaşı VitrA ile Imoco Volley Conegliano takımları arasında oynanan final karşılaşmasının ardından yapılan törenle sahiplerini buldu. Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank madalya ve bireysel ödüllerini törenle aldı.

Dünya ikincisi olan Eczacıbaşı'nda Simge Aköz, 'En İyi Libero', Yeon Koung Kim 'En İyi Smaçör', dünya 3.'sü olan VakıfBank'tan Isabelle Haak 'En İyi Pasör Çaprazı', Zehra Güneş ise 'En İyi Orta Oyuncu' seçildi.

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın Rüya Takımı şu şekilde:

En İyi Pasör: Joanna Wolosz (Imoco Conegliano)

En İyi Pasör Çaprazı: Isabelle Haak (VakıfBank)

En İyi Smaçörler: Yeon Koung Kim (Eczacıbaşı), Kimberly Hill (Imoco Conegliano)

En İyi Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Robin de Kruijf (Imoco Conegliano)

En İyi Libero: Simge Aköz (Eczacıbaşı)

MVP: Paola Egonu (Imoco Conegliano)

Genel sıralama ise şöyle:

1. Imoco Conegliano (İtalya)

2. Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

3. VakıfBank (Türkiye)

4. Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

5. Itambe Minas (Brezilya)

6. Dentil Praia Clube (Brezilya)

7. Guangdong Evergrande (Çin)

8. Tianjin Bohai Bank (Çin) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Zehra Güneş, Simge Sağın, Spor

Kaynak: İHA

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