24 Şubat 2019, 11:06
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Simge'nin Yeni Klibi, Üstsüz Sahneleriyle Olay Oldu

Güzel şarkıcı Simge son albümünde yer alan "Aşkın Olayım" şarkısına çektiği klip, cesur sahneleriyle olay oldu.

Popun güzel şarkıcılarından Simge Sağın, yeni şarkısına çektiği kliple yine gündemde. Son olarak 'Öpücem' şarkısının klibinde kıvrak dansları ve transparan kıyafetiyle çok konuşulan genç şarkıcı, bu kez 'Aşkın Olayım' klibiyle çok konuşuldu.

ÜSTSÜZ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Simge'nin DMC etiketiyle yayınlanan "Ben Bazen" albümünde yer alan "Aşkın Olayım" isimli şarkısının klibi dün yayınlandı. Kısa sürede bir hayli izlenme alan klipte, Simge'nin cesur sahneleri çok konuşuldu. Üstsüz kamera karşısına geçen Simge, klibe damga vurdu.

Simge'nin Yeni Klibi, Üstsüz Sahneleriyle Olay Oldu"class="medium-insert-image-active">

HADİSE'NİN YASAKLANAN KLİBİNİ AKILLARA GETİRDİ

Simge'yi daha önce görmediğimizin dışına çıkarak daha cesur sahnelere yer verilen klibi, akıllara Hadise'nin yasaklanan "Sıfır Tolerans" şarkısının klibini getirdi.

Hadise, Simge Sağın, Magazin


YORUMLAR (9)
BELEŞ: Hiçbirşeyden anlamıyorsun soyun ve ne kadar ucuza sahip olunabilecek insan olduğunu göster.Göster ki çocuklarında seninle gurur duysun,bu ekonomik sıkıntıda vatandaşa ucuzluk sunduğun için.
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VATANDAŞ: ÇAĞDAŞ VE LAİKLİKTE SIRADAN BİR GÜN!!HALK ARTIK BU PİSLİKLERİ GÖRMEK İSTEMİYOR HALK İSLAM HUKUKU İSTİYOR..
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YUSUF: Bu şeytan hangi partinin seçmeni acaba? Cevabı çok net
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MEHMET GÜN: habertürk reklam yapmak için sounan için çıplak olana kullandığı hitap cesur Allaha akıl versin.
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BGJJ: Extra 20 nuri yukleniyor
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