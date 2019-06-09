Simge Sağın, cesur sahne kıyafetiyle tepki çekti: Hiç giyinmeseydin

Çıkardığı şarkıları dilden dile dolaşan şarkıcı Simge, Çeşme 'de sevenlerine konser verdi. 37 yaşındaki şarkıcı sahne öncesi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

CESUR SAHNE KIYAFETİ

Güzel şarkıcı cesur kıyafetiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcının kıyafetini açık bulan çoğu takipçi paylaşıma tepki gösterdi.

"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ"

Takipçiler, "Hiç giyinmeseydin, giyinmeyi unutanlardan, Dekoltenin de bir asaleti olmalı" diye yorumlar yaptı. Bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tututan Simge'ye "Arkadaşlar beach club'ın birinde konser verecek ne giyseymiş? Taşlı tüllü abiye mi? yorumuyla destek verdi.