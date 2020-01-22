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Simge Sağın paylaştı, takipçileri hayran kaldı: Nasıl bir güzellik bu!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Siyah askılı elbisesiyle çekilmiş pozunu takipçileriyle paylaşan Sağın, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

22.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:22Simge Sağın paylaştı, takipçileri hayran kaldı: Nasıl bir güzellik bu!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı Simge Sağın, son paylaşımıyla hayranlarını adeta mest etti.

hesabından 1,2 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın, siyah askılı elbisesiyle çekilmiş pozun takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcının paylaşımı 70 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

İşte Simay Barlas'ın fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

- Fıstık gibisin

- Elbisen çok güzel Çok yakışmış

- Simge Sağın Güzelliği

- Maşallah Çok güzelsin Harikasın

- Aşık olduk yine

- Yıllanmayan şarap gibi güzellik

- Çok güzelsin beeee. Fazla be kardeşim bu beee

- Nasıl bir güzellik bu!


Simge Sağın, Instagram, Magazin

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