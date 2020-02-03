Haberler » Magazin » Simge Sağın, 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Magazin

Simge Sağın, 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Danla Bilic'in eski sevgilisi 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Simge'nin Menajeri Özgür Aras, aşk iddiasını "Medyada iki gündür yer alan aşk yaşadığı iddia edilen isim ile hiç bir ilişkisi yoktur" ifadeleriyle yalanladı.

03.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:27

Şarkıcı Simge Sağın'ın, Youtuber Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile aşka yaşadığı iddiaları gündemine bomba gibi düşmüştü. Berat'ın, Simge'nin konserlerine tek başına gelip davetliler kısmında durduğu ve Simge de çoğu zaman Berat'ın olduğu tarafta durup ona doğru şarkı söylediği iddia edilmişti.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA YANIT VERDİ

Simge Sağın, söz konusu aşk iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Simge'nin menajeri Özgür Aras, aşk iddiasını ilişkin, "Medyada iki gündür yer alan aşk yaşadığı iddia edilen isim ile hiç bir ilişkisi yoktur" açıklamasını yaptı.

"BENİ PEK BAĞLAMIYOR"

Ünlü Youtuber Danla Bilic, eski sevgilisi Berat Demir ile şarkıcı Simge Sağın'ın aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklama yapan Bilic, "Doğru değil diye biliyorum. Ama bilemem. Beni pek bağlamıyor" dedi.

Simge Sağın, 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Danla Bilic, Simge Sağın, Özgür Aras, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
SALDIRAY ABİ:SİMGE HANIM YALAN HABER DİYOR.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:33:44