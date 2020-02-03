Simge Sağın, 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Şarkıcı Simge Sağın'ın, Youtuber Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile aşka yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berat'ın, Simge'nin konserlerine tek başına gelip davetliler kısmında durduğu ve Simge de çoğu zaman Berat'ın olduğu tarafta durup ona doğru şarkı söylediği iddia edilmişti.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA YANIT VERDİ

Simge Sağın, söz konusu aşk iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Simge'nin menajeri Özgür Aras, aşk iddiasını ilişkin, "Medyada iki gündür yer alan aşk yaşadığı iddia edilen isim ile hiç bir ilişkisi yoktur" açıklamasını yaptı.

"BENİ PEK BAĞLAMIYOR"

Ünlü Youtuber Danla Bilic, eski sevgilisi Berat Demir ile şarkıcı Simge Sağın'ın aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklama yapan Bilic, "Doğru değil diye biliyorum. Ama bilemem. Beni pek bağlamıyor" dedi.